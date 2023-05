Drauradweg als Turbo für den Kärntner Tourismus

Der Drauradweg (R1) verbindet Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien. Die Strecke umfasst 510 Kilometer, in Kärnten befindet sich – mit mehr als 200 Kilometern – der längste Abschnitt. Der Drauradweg startet am Toblacher Feld in Südtirol und endet bei Varaždin an der kroatisch-slowenischen Grenze.