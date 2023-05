Nur 287 Bewerber für 480 Lehrer-Stellen

An den heimischen Schulen gehen die Lehrer ab. Die Zahl der vakanten Stellen nimmt immer mehr zu, die der Jobsuchenden ab. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die letzte Bewerbungsrunde der Bildungsdirektion Oberösterreich zu einem bescheidenen Erfolg wurde. 480 offene Stellen waren ausgeschrieben – und das nur im Pflichtschulbereich (bis 9. Schulstufe). Der Großteil davon entfiel auf die Volksschule (218 Kräfte gesucht) und auf die Mittelschule (236 Stellen). Aber auch in den Polytechnischen Schulen (9) und in den Sonderschulen (17) gibt es Bedarf an Lehrpersonal.