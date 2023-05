Mord in Graz: Georgier nach 18 Jahren gefasst

Am Dortmunder Flughafen endete vor vier Tagen die 18-jährige Flucht des 52-Jährigen. Wie die Deutschen Behörden am Dienstag mitteilten, kam der Mann am Freitagabend mit einem Flug aus dem georgischen Kutaissi am Flughafen an. Bei der Passkontrolle soll der Georgier sehr nervös gewesen sein. Aus gutem Grund: Die Beamten fanden heraus, dass nach dem Mann per internationalem Haftbefehl gefahndet wurde.