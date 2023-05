Klettergruppe in Tirol von Steinschlag erfasst

Am frühen Montagvormittag stiegen drei Männer im Alter von 29, 30 und 31 Jahren sowie eine 24-jährige Frau zur Klettertour in der Südwand der Ackerlspitze im Gemeindegebiet von Going am Wilden Kaiser auf. „Während Sicherungstätigkeiten in der dritten Seillänge wurden die Kletterer plötzlich von einem Steinschlag, welcher sich oberhalb in der sehr steilen und teilweise noch mit Altschnee bedeckten Rinne gelöst haben dürfte, erfasst“, heißt es seitens der Polizei.