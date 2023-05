Polizei erstattete 325 Anzeigen nach Planquadrat

Schon am Freitag um 9 Uhr in der Früh begann die Schwerpunktaktion. Samstag von 16 bis 2 Uhr in der Nacht wurde das Planquadrat fortgesetzt. 165 Beamte der Landesverkehrsabteilung und der Bezirkspolizeikommandos legten ihr Hauptaugenmerk auf Verstöße durch Alkohol oder Drogenkonsum, Raserei, Handybenützung am Steuer ohne Freisprecheinrichtung und auf Delikte, die vorwiegend verantwortlich für Unfälle sind. Das Fazit: „Wir haben 1850 Autofahrer überprüft, 1286 Alkomat- und Alko-Vortests wurden durchgeführt“, fasst Oberst Andreas Stipsits zusammen. 19 Lenker hatten zu viel „intus“, zehn davon mehr als 0,8 Promille. Auch ein Drogenfall flog auf.