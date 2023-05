Salzburger Derby ist keinesfalls ein Trost

Radstadts Tenniscracks absolvierten mit dem 6:3 in Steyr zum Abschluss der Gruppenphase ihre Pflicht im Top-zwei-Rennen. Rivale Mauthausen zog aber wie erwartet mit dem Heim-5:4 gegen Leader Harland nach Punkten gleich. So gab es ein Trio mit drei Siegen, stieß die kleine Tabelle die Pongauer als Dritten ins Abstiegs-Play-off. „Natürlich würden wir lieber in der oberen Gruppe spielen, ist dort die Qualität besser“, gesteht Mannschaftsführer Gerald Kamitz. Da ist das Derby am 24. Juni daheim gegen Anif (9:0-Heimsieg gegen Seebenstein) kein Trost. Mit zwei mitgenommenen Siegen ist der Klassenerhalt aber so gut wie fix.