So plant der WAC mit den großen Routiniers

Sonntag Regenerationstraining, Montag frei - und schon am Dienstag startet beim WAC der Countdown fürs Freitag-Spiel bei Absteiger Ried. Wo man - auch wenn Coach Manfred Schmid etwas rotieren wird - mit zumindest einem Punkt das Heimrecht fürs Semifinale in der Europacup-Play off (5. Juni) fixieren will. Das Finale gegen den Fünften in der Meisterrunde würde am 8. bzw. 11. Juni steigen.