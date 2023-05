Urlaub in Lignano: „Tutto Gas“ auf der Bremse

Ganz normaler Wahnsinn

Auch der Chef des Restaurants Bartolo kann den Wirbel nicht nachvollziehen – obwohl er aus „Tutto Gas“ keinen Profit schlägt. Ganz im Gegenteil: „Die Partygäste essen an Imbissständen, und viele Urlauber kommen an dem Wochenende extra nicht. Dennoch verstehe ich die strenge Politik nicht. So werden die Leute in Zukunft eben in Jesolo oder in Kroatien feiern ...“