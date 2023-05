Motorrad beim Abbiegen übersehen: Biker verletzt

Biker wurde ins Spital geflogen

Der Mann wurde vom Motorrad auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und kam auf einem Schotterplatz zu liegen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle musste er mit erheblichen Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen werden. „Der Autofahrer und seine Beifahrer blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden“, so die Exekutive.