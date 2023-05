Messer-Angreifer litt unter akuter Psychose

Jener 28-Jährige, der am 26. April in einer Sozialeinrichtung in Elsbethen (Salzburg) auf zwei Betreuer einstach und beide schwer verletzte, litt zur Tatzeit unter einer akuten Psychose. Dies bestätigte nun ein Sachverständiger im Auftrag der Justiz. Der Angreifer ist nicht zurechnungsfähig und gilt als gefährlich.