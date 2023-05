„Brexit-Stimmung“ im Streit um neuen Bahnhof

Was das Vorgehen in Sachen „Bregenz Mitte“ angeht, arbeiten vor allem Vertreter von Stadt und Land an einem „Letter of Intent“. In dieser Vereinbarung geht es nicht nur um Einzelprojekte wie etwa eine mögliche Verlegung der Landesstraße, sondern auch um die Kostenverteilung. Liegt dieser vor, können weitere Schritte gesetzt werden.