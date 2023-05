„Bella vita“ gibt es auch daheim in Oberösterreich

Seen sind noch kalt

Doch mit einem Sprung in einen heimischen See muss man trotz der aktuellen Temperaturen wohl noch etwas warten. Der Attersee hat aktuell 11 Grad, der Traunsee 12 und der Wolfgangsee 16 Grad. „Das Gute ist, dass Niederschlag ausbleibt, welcher die Seen kühl hält. Größere Seen brauchen aber ein paar warme Tage um sich zu erwärmen“, weiß Hofer. Den Aperol im Freien kann man aber ohne Probleme genießen.