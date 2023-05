Ran Nir: „Wir brauchen viel mehr Empathie“

Gab es einen bestimmten Moment in deinem Leben, wo sich das geändert hat und du den Turnaround geschafft hast?

Den gab es tatsächlich, aber der hatte nicht nur mit Musik zu tun. Ich lebte bis Ende 2013 in Tel Aviv und die Stadt war nicht gesund für mich. Als Asaf Avidan And The Mojos 2011 auseinanderbrachen, war ich mental sehr angeschlagen, aber das habe ich damals nicht realisiert, sondern erst viel später. Ich war ziemlich depressiv und habe viel zu viel getrunken, mich damit betäubt. An einem Punkt wusste ich, dass es nicht gut ist, so zu denken und so zu sein, also musste ich aus Tel Aviv raus, bevor mich die Stadt umbringt. Durch den Remix des deutschen DJs Wankelmut von Asafs Hit „One Day / Reckoning Song“ kam viel Geld rein und so habe ich mir ein One-Way-Ticket nach Berlin gekauft. Dort hat dann mein Heilungsprozess begonnen. Ich habe mich vom Nachtleben und der Trinkerei gelöst.