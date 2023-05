So will Matrei in Osttirol seine Schulden tilgen

Die wegen eines Schuldenstandes über rund 35 Millionen Euro gegen die drohende Insolvenz kämpfende Gemeinde Matrei in Osttirol hat ihren über 100 Gläubigern am Freitag bei einer Informationsveranstaltung in Lienz einen neuen Tilgungsplan vorgelegt. Dieser sieht eine zinslose, hundertprozentige Abgeltung aller Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren vor, hieß es. Bgm. Raimund Steiner zeigte sich zuversichtlich, dass der Plan durchgeht.