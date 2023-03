Matrei: Finanzfiasko reißt Vereinen Budgetloch auf

Verständnis, aber wenig Hoffnung auf Besserung

Mit ihren rund 1000 Mitgliedern und den fünf Sektionen trifft dies auch die Sportunion Matrei. „Es ist natürlich sehr schmerzhaft. In erster Linie heißt es jetzt sparen“, schildert Obmann Natalis Ganzer. Zwar habe man Sponsoren und Mitgliedsbeiträge, dennoch geht viel ab. Mit dem finanziellen Loch rechnet er nicht nur heuer: „Wir können auch für die nächsten Jahre nichts budgetieren, weil man nicht weiß, wie es weitergeht.“ Er will jedoch mit der Gemeinde an einem Strang ziehen.