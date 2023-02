Matrei: Nach Finanzfiasko wartet harter Sparkurs

Die Zahlen, die bei der Gemeindeversammlung am Dienstag im Matreier Tauerncenter aufgezeigt wurden, ließen dem einen oder anderen Bürger den Atem stocken: 14,3 Mio. Euro Kreditschulden, 12,7 Mio. € an Haftungen und noch 8,8 Mio. Euro offene Rechnungen – in Summe 35,7 Mio. Euro Gesamtschulden. Ein Konkurs wäre, sofern keine Maßnahmen getroffen werden, unausweichlich. Vor allem die Tilgung der Kredite schieße durch den steigenden Zinssatz nach oben, wie Wirtschaftsprüfer Hannes Oberschmid von der Firma BDO erklärt: „Pro Million gibt es Mehrbelastungen von bis zu 45.000 Euro.“ Weitere 600.000 Euro also, die durch mehr als 70 laufende Kredite belasten.