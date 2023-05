Vor Monaco-GP: Verstappen lässt aufhorchen

„Die Kurven sind so eng und langsam, hier braucht man ein ganz anderes Fahrverhalten. Manchmal hat man ein Auto, das dazu passt und manchmal eben nicht“, analysierte der Weltmeister. Vor allem Ferrari und Charles Leclerc habe der Niederländer auf der Favoritenliste, „aber wir müssen auch an Aston Martin denken. Sie sind gut in den langsameren Abschnitten.“