Schwarz und Blau einigen sich auf Zusammenarbeit

In den kommenden fünf Jahren ist Salzburg schwarz-blau gefärbt. Beide Parteien einigten sich am Mittwoch nach der letzten Verhandlungsrunde auf eine Zusammenarbeit. Das bestätigten sowohl die ÖVP als auch die FPÖ medial. Auf Inhalte ging man aber nicht ein. Erst am Freitag treten Landeshauptmann Wilfried Haslauer und die Freiheitliche Chefin Marlene Svazek an die Öffentlichkeit.