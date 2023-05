Motorradfahrer finden gestürzten Kollegen im Wald

Der 18-jährige Dimbacher fuhr gegen 13.20 Uhr auf seinem Gasgas-Motorrad auf der B 119 in seinem Heimatort, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und in eine Waldböschung stürzte. Er blieb liegen, Zeugen gab es keine und damit rief erstmals niemand um Hilfe. Zum Glück kamen andere Motorradfahrer vorbei und sahen die Unfallspuren, stoppten und verständigten die Rettung. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte mittels Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ ins Krankenhaus geflogen.