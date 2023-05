Kim Kardashian verrät ihre irre Männer-Wunschliste

Kim verrät irre Wunschliste

Um sich die Suche nach ihrem neuen Traummann zu erleichtern, hat sich Kim Kardashian jetzt eine Wunschliste erstellt und am Handy gespeichert. Darauf zu finden: All jene Eigenschaften, die „Mr. Right“ zu erfüllen hat, um das Herz der Reality-TV-Queen zu erobern. Das verriet Kim jetzt in einem Ausschnitt ihrer Reality-Show „The Kardashians“, den sie auf Instagram veröffentlicht hatte.