EU-Parlamentschefin wirbt für „stärkeres Schengen“

Metsola: „... dann riskieren wir alles, was wir geerbt haben“

Zuvor betonte die hochrangige Gastrednerin, dass es ein Umdenken in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie bezüglich strategischer Autonomie und des digitalen und grünen Wandels geben müsse. „Der Einmarsch Russlands in die Ukraine stellt eine existenzielle Bedrohung für unsere Union und unsere Lebensweise dar.“ Die konservative Politikerin erinnerte daran, was Europa seit Generationen versprochen habe: „Dass wir für Gerechtigkeit, für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit stehen. Auch wenn es schwerfällt. Besonders dann.“ Wenn Europa diese Werte nicht verteidige, riskiere man alles, „was wir geerbt haben“, warnte die EU-Parlamentschefin unter dem Applaus der Abgeordneten.