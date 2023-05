Bombenalarm in Tirol sorgt für Polizei-Großeinsatz

Transporter in Feld abgestellt

Ein Großeinsatz der Polizei lief an. Mehrere Streifen, der Entschärfungsdienst des Innenministeriums und Sondereinheiten rückten an. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug am Ortsende von Patsch in einem Feld. Die Autobahnab- und -auffahrten wurden sofort gesperrt. Auch umliegende Häuser mussten evakuiert werden“, so die Sprecherin weiter.