Junger Vater bricht Säugling beide Beine

Weisung zur Elterntherapie

„Das, was passiert ist, darf sich keinesfalls wiederholen“, so der Staatsanwalt abschließend. Der 21-Jährige wurde rechtskräftig zu acht Monaten bedingter Haft sowie einer Geldstrafe verurteilt. Weiters muss er dem Opfer 11.400 Euro Schmerzensgeld zahlen und für alle künftigen Schäden im Zusammenhang mit den Verletzungen seines Sohnes haften. Zusätzlich muss der junge Mann eine Eltern- oder Erziehungsberatung absolvieren, um „im Umgang mit Säuglingen geschult zu werden“. Das Baby weilt derzeit in der Obhut der Jugendwohlfahrt und soll künftig bei einer Pflegefamilie unterkommen.