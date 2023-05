Landtag durchleuchtet Plätze in der „Röhre“

An 13. Stelle der Tagesordnung der am Donnerstag stattfindenden Landtagssitzung bringt der Gesundheits-Ausschuss, angeregt durch LAbg. Silvia Moser, Optimierungen in der wohnortnahen Gesundheitsversorgung für Magnetresonanz-Checks zur Sprache. Dem Vernehmen nach sind Ambulanzen in Kliniken geplant, etwa in Korneuburg. Kritiker lehnen diesen Weg ab und befürchten Kapazitätsprobleme.