Titeltraum in Rot: Legenden halten GAK die Daumen

Zwei Spiele, zwei Siege, Meister! So „einfach“ wäre die Rechnung für Zweitligist GAK, der auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hofft. Die „Krone“ hörte sich bei den Klub-Legenden der Roten um. Allesamt glauben an das Wunder in Rot. Sehen Sie sich dazu die besten Bilder der großen roten Ära an.