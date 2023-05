Mit Ruhe und Demut gelingt dem GAK der Aufstieg

„Wechselt bitte den Trainer“ oder „Mit solchen Leistungen werden wir nicht einmal Dritter“. Was haben die Fans des GAK heuer nicht geschimpft. Man denke nur an den nicht optimalen Herbst, die Stimmung nach dem 1:2 in Horn oder dem 0:3 gegen Linz. Alles war schlecht in den Augen vieler Anhänger, gejammert wurde am laufenden Band. Nach diesem Wochenende ist plötzlich aber wieder alles anders, wird die Tabellenführung bejubelt...