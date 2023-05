„Die Toten von Salzburg“-Dreh: Neuanfang und Regen

Fanny Krausz erlebte die Salzburger als sehr freundlich und verrät: „Ich darf in der neuen Folge wieder Motorradfahren.“ „Man ist hier nicht in Deutschland, das merkt man gleich nach der Grenze“, schmunzelte Bayer Michael Fitz. Er ist als einziger Deutscher froh, dass „die Österreicher so entspannt sind und ich so gut aufgenommen werde“. In der neuen Folge spiele Humor eine wichtige Rolle. „Den brauchen wir in diesen Zeiten“, zeigte sich der Salzburger Regisseur Erhard Riedlsperger überzeugt. Fix sei: Folge 11 von „Die Toten von Salzburg“ ist schon in Arbeit.