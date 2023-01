Kapuzinerkloster als Tatort am Freitag

In weiteren Rollen des neunten Films der ORF/ZDF-Erfolgskrimireihe standen u. a. auch Simon Hatzl, Nikolaus Barton, Natalie O‘Hara, Florian Teichtmeister, Sebastian Edtbauer, Helmut Bohatsch, Fritz Egger, Anton Widauer, Jonah Winkler, Francis Fulton-Smith, Michael Steinocher (auch am 31. Jänner im Landkrimi „Der Schutzengel“ in ORF 1), Patricia Aulitzky, Christina Cervenka (auch am 17. Jänner im Landkrimi „Immerstill“ in ORF 1), Heinz Trixner und Daniel Langbein vor der Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Maria Hinterkörner, die Regie liegt in den bewährten Händen von Erhard Riedlsperger. Die Dreharbeiten gingen im Kapuzinerkloster und u. a. im Augustiner Bräu sowie im Keltenmuseum in Hallein im Mai und Juni 2022 über die Bühne. „Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Salzburg und Stadt Salzburg.