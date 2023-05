Kochlehre ohne Fleisch? WKÖ: „Offen für Ideen“

Gewerkschafter sieht Nachteil am Jobmarkt

Auch Gewerkschaftsvertreter Berend Tusch von der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft (vida) kann sich statt einer neuen Lehre etwa eine fleischlose Zusatzausbildung in der Lehre vorstellen. Er denke insbesondere an die Zukunftsperspektiven der Lehrlinge, die nach einer vegetarischen oder veganen Kochausbildung einen Mangel in den Fähigkeiten der Fleischzubereitung hätten. „Das möchte ich als Gewerkschafter natürlich nicht, dass hier Ausbildungen stattfinden, wo ich am Arbeitsmarkt keine Chancen mehr habe“, so Tusch.