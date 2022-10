Steiermark hat ihre erste vegane Käse-Produktion

Es ist die erste vegane – also ohne Tierprodukte auskommende – Käse-Manufaktur in ganz Österreich, die das Berliner Unternehmen Veganz kürzlich in Spielberg eröffnet hat. Es ist deren erster Produktionsstandort außerhalb von Deutschland. Wie es dazu kam? Über Giovanelli, der Kessel für die Käseherstellung vertreibt. Vor zwei Jahren entstand der Kontakt mit dem Vegan-Unternehmen. „Ich bin nach Berlin in die Warschauer Straße gefahren und habe dort in einem Hochhaus über Käse diskutiert. Das war für mich als Landbub ganz neu“, sagt der Spielberger.