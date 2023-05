Gewitterzelle hinterließ eine Spur der Verwüstung

Schaden in Millionenhöhe

In Ostösterreich richteten die Hagelunwetter im Bereich der Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe an: In Niederösterreich zogen die heftigen Gewitter vom Waldviertel bis ins östliche Flachland eine Spur der Verwüstung. Getreide, Wein, Obstkulturen sowie landwirtschaftliches Grünland wurden dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen. „Bis zu 4000 Hektar in den Bezirken Horn, Gänserndorf, Mistelbach und Wiener Neustadt sind von den Unwetterfolgen betroffen. Allein hier beläuft sich der Schaden auf etwa 700.000 Euro“, rechnet Mario Winkler, Sprecher der Österreichischen Hagelversicherung, vor. Auch in der Steiermark und dem Burgenland wurde die Landwirtschaft schwer getroffen.