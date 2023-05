Zutritt ins E-Auto-Wunderland durch die Hintertür

Der E-Autoboom in China lässt die Leondinger unbeeindruckt. „Wir wenden uns an das Ersatzgeschäft“, so Märzinger. Und weiter: „Es gibt wie in Europa einen starken Trend zu E-Autos, aber es ist auch so, dass Stand heute 95 Prozent der in China zugelassenen Fahrzeuge Verbrennermotoren haben, die potenzielle Verbraucher von unseren Blei-Säure-Batterien sind.“