Lucas Auer: „Habe mein großes Ziel schon erreicht“

Wieder um Siege kämpfen

Klar, dass Auer, im Vorjahr DTM-Vizemeister, auch auf der Strecke ein klares Ziel vor Augen hat. „Ich will, dass die Performance-Kurve steil nach oben geht, ich nach vorne komme und irgendwann so in Form bin, dass ich wieder um Siege mitkämpfen kann.“ Doch die Konkurrenz ist groß: Mit Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes und Porsche sind sechs Premiumhersteller am Start.