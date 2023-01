Lucas Auer gibt Entwarnung: „Fühle mich sehr gut“

„Meine OP ist gut gelaufen, was mich riesig freut“, sagte Auer. „Und ich fühle mich auch sehr gut.“ Seine Gedanken im Halifax Health Medical Center in Daytona Beach galten bereits wieder dem Rennsport. „Ich wünsche in erster Linie dem Team richtig viel Glück.“ An seiner Stelle ging in der GTD-Klasse nun der Kanadier Daniel Morad gemeinsam mit dem Deutschen Philip Ellis, dem US-Amerikaner Russell Ward und dem Niederländer Indy Dontje an den Start.