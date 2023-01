Schwerer Unfall: Auer brach sich mehrere Wirbel

Ersatzfahrer und Ersatz-Chassis

Nach der Bestzeit im Qualifying war Auer am Donnerstag auch im ersten Training für den 24-Stunden-Klassiker bis zu seinem Unfall der schnellste Pilot in seiner Klasse gewesen. Mit dem Neffen von Formel-1-Legende Gerhard Berger hätten in Daytona der Deutsche Philip Ellis, der US-Amerikaner Russell Ward und der Niederländer Indy Dontje am Start stehen sollen. Nun soll ein Ersatzfahrer genannt sowie ein Ersatz-Chassis eingeflogen werden, die Pole Position geht dadurch verloren.