Nach schwerem Unfall: Erste Gehversuche von Auer

„Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass ich so schnell so große Fortschritte mache“, erklärte Auer am Sonntag in einer Aussendung seines Managements. Die Operation sei ohne Komplikationen über die Bühne gegangen. „Das war schon ein sehr bewegender Moment, als ich erfahren habe, dass alles gut verlaufen ist“, sagte Auer, der sofort wieder erste Gehversuche unternahm und nun in Österreich weiter an seiner Fitness arbeiten will.