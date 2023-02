Salzburg: Mordversuch mit Stiel von Weinglas?

Psychische Folgen durch Bluttat

Der nicht rechtskräftigen Anklageschrift nach soll der 27-Jährige am 3. November, gegen 4.30 Uhr früh, einen Salzburger (46) mit dem Stiel eines zerbrochenen Weinglases in den Hals gestochen bzw. geschnitten haben. Der Ankläger spricht von „ruckartigen Schnittbewegungen“ mit der Glasscherbe. Nach der Tat flüchtete der Angreifer mit einem Auto. Beamte konnten ihn einen Tag später festnehmen - seither ist er in U-Haft.