Türsteher rettete das Angriffsopfer

Völlig eskaliert ist am Donnerstag gegen 5 Uhr morgens ein Streit zwischen zwei Männern in der Salzburger Imbergstraße. Am Ende der Auseinandersetzung sackte einer der beiden Männer, ein 46-jähriger Salzburger, mit lebensbedrohlichen Schnitt- beziehungsweise Stichwunden im Bereich des Halses zu Boden. Sein Kontrahent soll ihm im Zuge einer Auseinandersetzung die Verletzung mit einem abgebrochenen Glas zugefügt haben.