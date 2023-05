Djuricin geht Weg mit den Violets nicht mit!

Die Tinte ist trocken - laut „Krone“-Infos haben Ostliga-Meister Stripfing um Erich Kirisits, starker Mann hinter dem Dorfklub und 2.-Liga-Schlusslicht Young Violets die gemeinsame Kooperation fixiert. Die Jungveilchen hätten zwei Runden vor Schluss zwar noch die Chance auf den Klassenerhalt, werden aber den Weg zurück in die Ostliga antreten - ansonsten wäre eine Zusammenarbeit beider Teams in der gleichen Liga völlig sinnlos.



Stripfing wird Austrias Hoffnungsträgern weiter die Möglichkeit bieten, sich in der 2. Liga zeigen zu können, dazu kommen Violett die Ostliga-Heimspiele in der Akademie deutlich günstiger als in der Generali-Arena. Stand jetzt wird Stripfing die kommenden Heimpartien bei Liga-Rivale FAC bestreiten, der Vertrag ist weiterhin gültig.



Der erste Rückschlag ließ jedoch nicht lange auf sich warten - Meistertrainer „Gogo“ Djuricin teilte Kirisits, der 2013 noch Rapid-Präsident werden wollte, mit, den neuen Weg nicht mitgehen zu wollen. Das von der Austria um Sportvorstand Jürgen Werner fix vorgegebene System und die Spielidee sind dem Ex-Rapid-Coach ein Dorn im Auge, dazu wurde Sohn Marco von Austrias neuen Investoren aufs Abstellgleis gestellt.