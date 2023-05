Mehr Diabetesfälle bei an Covid erkrankten Kindern

Forscher sehen direkten Zusammenhang

Die Zahl der Diabetes-Neuerkrankungen stieg dabei hauptsächlich in dem Quartal an, in dem die Kinder eine Corona-Infektion durchmachten, aber auch in den darauffolgenden Quartalen. Die Ergebnisse deuten den Forschern zufolge auf einen direkten Zusammenhang zwischen einer Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 und Typ-1-Diabetes hin, die meist im Kinder- oder Jugendalter beginnt. Die Autoimmunerkrankung wird durch ein absolutes Versagen jener Zellen der Bauchspeicheldrüse, die das Hormon Insulin produzieren, verursacht.