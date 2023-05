Immer mehr muslimische Kinder an Volksschulen

Thema im Gemeinderat

Nicht nur aufgrund dieser Zahlen will die FPÖ im Gemeinderat die Moscheen wieder zum Thema machen, nachdem die Landesstudie diesbezüglich – wie berichtet – erschienen ist. FPÖ-Integrationssprecher Zeljko Malesevic: „Die Ergebnisse zeigen ganz klar Handlungsbedarf auf, um die Entwicklung von Parallelgesellschaften hintanzuhalten. So wurde etwa festgehalten, dass der Unterricht überwiegend nicht auf Deutsch abgehalten wird und in den verwendeten Unterrichtsmaterialien Inhalte vermittelt werden, die der Integration entgegenwirken. Wir müssen alles unternehmen, damit Kinder und Jugendliche nicht in Parallelwelten abdriften.“ Die FPÖ will, dass SPÖ-Stadtvize Tina Blöchl bis Jahresende einen Maßnahmenkatalog vorlegt.