Neuer Supermarkt produziert sogar selbst Energie

Auch weil der alte Standort an der Eisenkappler Straße nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik ist, wird der beliebte Billa-Supermarkt in der Gemeinde Eberndorf nun komplett neu errichtet. Das Projekt wird von der MID Bau Gmbh neben der Lagerhaus Tankstelle an der Seeberg Straße - im Bereich der Ortseinfahrt - übernommen. Knapp zwei Millionen Euro stehen für die neue und 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche zur Verfügung.