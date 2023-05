Trainer bestaunte zum Jubiläum Regel-Premiere

Immerhin: Gegen Plainfeld - Ligatopknipser Hadzic wechselt in die zweite slowenische Liga - kann man am Freitag alles klar machen. Vorne liegt indes Henndorf vier Punkte vor Berndorf. Zwar riss die Rekordsiegserie der Wallerseer beim 1:1 in St. Koloman, wo Knipser Emen und Betreuer Grössinger ausgeschlossen wurden. Verfolger Berndorf sah in Mühlbach im Pinzgau aber kein Land - 0:3. „Sie waren uns in allen Belangen überlegen“, gestand Sportchef Baier ein.