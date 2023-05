Jugendliche sollen ihren Vater ermordet haben

Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Berlin mit. Die beiden Jugendlichen sollen den Syrer am vergangenen Dienstag gemeinsam mit der Tochter des Opfers und der Freundin des 16-Jährigen ermordet haben. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen bleiben jedoch auf freiem Fuß. Aufgrund ihres Alters liegen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vor. Zwar sind sie bereits strafmündig, für eine Untersuchungshaft gelten aber noch strengere Regeln. Sie seien vorerst in Obhut ihrer Mütter, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.