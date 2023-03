Fall Luise: Anwalt berichtet von „Messerphänomen“

Waren zum Stichtag 1. März im Jahr 2021 in Österreich 84 Straffällige im Alter von 14 bis 18 Jahre in Haft, so waren es zum 1. März 2023 bereits 116 inhaftierte Jugendliche. Was auffällt: Haft aufgrund von Delikten, die sich gegen Leib und Leben richten, steigen in dieser Altersgruppe an - von 25 im Jahr 2019 auf aktuell 38.