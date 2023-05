Sturzbetrunken gegen Baum: Katze als Auslöser?

Mit einem Totalschaden an seinem Auto und leichten Verletzungen endete am Samstag eine Fahrt für ein Pärchen in der Vorarlberger Gemeinde Gaißau. Nachdem der Fahrer angeblich eine Katze ausweichen musste, kam er von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Später wurde bei dem Mann einen ordentliche Alkoholisierung festgestellt.