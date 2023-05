Polcanova und Gardos scheitern bereits zum Auftakt

Polcanova: „Jetzt bin ich in einer schlechteren Phase!“

„Ich bin mental und körperlich müde, hatte viel zu viele Matches in letzter Zeit. Dazu kommen körperliche Probleme im Knie und im Nacken. Das konnte ich heute nicht ausschalten. Ich habe im Jänner fast kein Match verloren. Jetzt bin ich in einer schlechteren Phase, möchte aber in den Doppelbewerben noch einmal alles geben“, sagte Polcanova, die im Doppel wie bei der erfolgreichen EM im Vorjahr mit der Rumänin Bernadette Szocs antritt.