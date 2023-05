War Eigentor Abseits? Senft: „Sind sauer auf uns!“

Stefan Haudum köpfelte nach einem Corner an die Latte, von dort sprang der Ball auf Ungar und dann ins Tor. „Er blockiert unseren Goalie bei der Abwehr, schaut für mich stark nach Abseits aus“., so Senft. „Und wir hatten nach dem Gegentor noch eine richtig gute Chance. Aber wir müssen unsere Hochkaräter nutzen, wenn wir oben bleiben wollen. Wir sind vier Punkte hinten und haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber es ist unser Job, dass wir Altach zwingen zu punkten. Darauf werden wir uns konzentrieren.“