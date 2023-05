Grunzender Nachwuchs begeistert im Alpenzoo

Mutter „Bertha“ mit schwierigem Start ins Leben

Beim Team des Alpenzoos ist die Freude über den Nachwuchs besonders groß. Denn Mutter „Bertha“ hatte einen schweren Start ins Leben, da sie ein Fundtier war, das von der Hand aufgezogen wurde. „Nachdem wir sie vom Verein Tierschutz Austria in Wien übernommen und in unsere Gruppe integriert hatten, ist sie nun schon zum zweiten Mal Mutter“, so Stadler.