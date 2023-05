Für Räuber klickten nach 23 Jahren Handschellen

In Mailand klickten für einen 54-jährigen Italiener, der vor 23 Jahren in Innsbruck und Salzburg bewaffnete Raubüberfälle begangen haben soll, die Handschellen. In der Tiroler Landeshauptstadt soll er eine Bank und in Salzburg ein Juweliergeschäft ins Visier genommen haben. In Italien wurde er zudem wegen eines Mordversuchs gesucht.